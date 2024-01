Nowe (wyższe) ceny subskrypcji dla Hearts of Iron IV i Europa Universalis IV

Już od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami zmian w cenach gier znajdujących się w portfolio firmy Paradox Interactive. Niestety, wygląda na to, że korporacja jeszcze z tym nie skończyła, ponieważ jeden z jej przedstawicieli zamieścił na forum komunikat, w którym poinformował o zbliżających się podwyżkach subskrypcji do dwóch popularnych gier strategicznych.

Paradox Interactive podwyższa ceny subskrypcji Europa Universalis IV i Hearts of Iron IV

W komunikacie czytamy, że zmieniona zostanie cena tzw. Expansion Subscription dla gier Europa Universalis IV oraz Hearts of Iron IV – wzrośnie ona z 4,99 dolara do 7,99 dolara (w Polsce: z 22,99 złotych na około 35 złotych). Podwyższona zostanie również cena 3-miesięcznej subskrypcji, aczkolwiek tutaj różnica jest niewielka, bo jest to wzrost z 13,99 dolara (czyli 63,99 złotych) do 14,99 dolara (czyli około 68 złotych). Oprócz tego całkowicie usunięto ze sprzedaży 6-miesięczny wariant subskrypcji.