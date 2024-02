Nowe puzzle i gadżety Good Loot już dostępne. Coś dla fanów Tekken 8, Diablo 4 i nie tylko

Dobre wieści dla wszystkich miłośników marki Good Loot. Do sprzedaży trafiły bowiem się nowe puzzle i inne gadżety skierowane do miłośników gier wideo i szeroko pojętej popkultury. Tym razem przygotowano coś dla fanów Tekken 8 oraz Diablo 4. Oczywiście nie mogło zabraknąć również nowości dla sympatyków Wiedźmina, ale to tylko część „atrakcji”.

Gracze mogą sięgnąć po nowe puzzle i gadżety od Good Loot

Zacznijmy jednak od nowości skierowanych do miłośników Tekkena. W kolekcji Good Loot pojawiły się bowiem aż trzy produkty ze wzorami inspirowanymi jedną z najpopularniejszych serii bijatyk na świecie. Kubek z termoaktywną aplikacją pozwoli graczom uwolnić moc rodu Mishima. Najnowsza czapka z przetarciami na daszku i dynamicznymi naszyciami pozwoli natomiast pokazać charakter Kazuyi. Dzięki puzzlom z grafiką z Tekken 8 fani będą mogli z kolei uwiecznić kolejne starcie Jina i Kazuyi.