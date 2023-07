Nowe odcinki Pokemon Najwspanialsze Podróże: Serial są już dostępne na Netflix

Następna bitwa Asha w World Coronation Series toczy się przeciwko Drasnie z Elitarnej Czwórki Kalos, ale najpierw odwiedza on swoich przyjaciół Clemonta i Bonnie! Następnie Chloe spotyka innego przyjaciela Asha i bierze udział w Spektakularnym Konkursie Pokémonów z Eevee, a kiedy relacja Asha z Lucario przypomina mu o Greninji, wraca do Kalos na specjalny trening. W międzyczasie Goh musi zmierzyć się z ostatnimi próbnymi misjami w ramach Projektu Mew, a wędrówka przez Koronną Tundrę kończy się radosnym spotkaniem z rodziną Lillie. Gdy zbliża się turniej Masters Eight, pojawia się były rywal Asha, Paul — i Ash jest gotowy do walki! - czytamy w nadesłanym komunikacie prasowym.