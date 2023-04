Nowe informacje o filmie z Rey. Czy pojawi się w nim Luke Skywalker?

Szefowa Lucasfilm, Kathleen Kennedy, w jednym z wywiadów ujawniła kilka nowych informacji o nadchodzącym filmie. Zdradziła, że silny wpływ na historię będą miały nauki Luke’a Skywalkera na Rey.

Dzieli nas 15 lat od dziewiątej części Sagi, więc jesteśmy po wojnie, po zniszczeniu Najwyższego Porządku, a Jedi są w rozsypce. Toczy się wiele dyskusji na temat: „Kim są Jedi? Co oni robią? Jaki jest stan galaktyki?” Rey próbuje odbudować Zakon Jedi na podstawie ksiąg i obietnicy złożonej Luke’owi, więc to jest kierunek, do którego zmierzamy.