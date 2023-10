Nowe Igrzyska Śmierci porażką? Widzowie nie są zainteresowani filmem

Powrót do serii nie będzie zbyt udany dla Lionsgate i Francisa Lawrence’a. Według prognoz serwisu Deadline film zarobi w weekend otwarcia około 50 milionów dolarów w Ameryce. Studio nie zdecydowało się opóźnić swojego filmu z powodu strajku aktorów, jak uczynili to Warner Bros. wraz z Legendary, którzy przesunęli premierę Diuny 2 na przyszły rok. Najwidoczniej Lionsgate liczyło, że bez tak dużej konkurencji uda im się osiągnąć sukces wraz z prequelem Igrzysk Śmierci, ale najwyraźniej się pomylili.

Jeszcze gorsze wyniki otwarcia filmu prognozuje BoxOffice Pro, które uważa, że produkcja zarobi w weekend otwarcia w Ameryce od 35 do 45 milionów dolarów. Będzie to rzecz jasna najgorsze otwarcie dla tej serii, które obecnie należy do Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 z 102,6 mln dolarów. Najwięcej w historii tej serii zarobiła druga część, która zgarnęła 158 mln dolarów.

Budżet Igrzysk Śmierci: Ballady o ptaków i węży wyniósł 100 milionów dolarów. Lionsgate może więc zarobić na tym filmie, jeżeli produkcja będzie notowała niewielkie spadki w kinach na całym świecie. Mimo to jest to sygnał ostrzegawczy dla studia, że seria nie cieszy się dużą popularnością, przez którą kolejne części mogą nie powstać.