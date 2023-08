Nowe filmy Marvela i z Gwiezdnych wojen będą lepsze – zapewnia szef Disneya

Obecny rok stoi pod znakiem pasma porażek filmów Disneya. Ant-Man i Osa: Kwantomania, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, czy Nawiedzony dwór to tylko wybrane przykłady tegorocznych klap finansowych Studia Myszki Miki. Choć wytwórnia nadal potrafi dostarczać hity, jak Avatar: Istota wody oraz Strażnicy Galaktyki 3, to spadek formy jest na tyle wyraźny, że nawet prezes Disneya, Bob Iger, postanowił odnieść się do tej kwestii. W rozmowie z inwestorami obiecał poprawę jakości kolejnych filmów, w tym tych z MCU i Gwiezdnych wojen, które osobiście będzie nadzorował.

Szef Disneya obiecuje poprawę jakości filmów, szczególnie Marvela i Lucasfilm