Nowa wyprzedaż na Steam. Tygodniowe i błyskawiczne promocje – przegląd ofert

Już jutro na platformie Valve wystartuje kolejna duża wyprzedaż powiązana z głosowaniem na Nagrody Steam. Z tego względu tym razem sklep nie zaoferował tradycyjnej całotygodniowej wyprzedaży, ale oferty specjalne trwające jedynie 24 godziny. Taniej kupicie takie gry, jak Dome Keeper, Hextech Mayhem: A League of Legends Story, In Other Waters, Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition oraz NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4. Poniżej znajdziecie wybrane przez nas promocje.

Nowe promocje na Steam – wybrane oferty: