Nowa odsłona serii MechWarrior już w produkcji – zdradza prezes Piranha Games

Dobre wieści dla wszystkich miłośników serii MechWarrior, czyli symulatorów mecha z uniwersum BattleTech. Russ Bullock – prezes Piranha Games – poinformował, że kolejna odsłona wspomnianego cyklu znajduje się już w produkcji. Szef studia podzielił się również pierwszymi informacjami na temat gry, ale na szczegóły przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.

Deweloperzy ze studia Piranha Games pracują nad kolejną odsłoną serii MechWarrior

O trwających pracach nad nową odsłoną serii MechWarrior prezes Piranha Games poinformował w podcaście NoGutsNoGalaxy. Podczas rozmowy Bullock zdradził również, że nadchodzącą część cyklu będzie zbliżona do MechWarrior 5: Mercenaries i będzie korzystać z tych samych rozwiązań technologicznych.



Deweloper od razu postanowił jednak uspokoić fanów serii MechWarrior i zapewnił, że nadchodzącą odsłona będzie w pełni samodzielną produkcją, a nie dodatkiem do piątej części cyklu. Produkcja ma natomiast oferować zarówno możliwość zabawy solo, jak i w trybie kooperacji. Bullock zapewnił także, że gra trafi na „wszystkie platformy”.



Jak wspomnieliśmy wyżej, na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Oficjalna zapowiedź kolejnej odsłony serii MechWarrior planowana jest bowiem na końcówkę lata lub jesień bieżącego roku. Fani cyklu muszą więc uzbroić się w cierpliwość.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii MechWarrior, czyli MechWarrior 5: Mercenaries zadebiutowała na rynku w 2019 roku. Produkcja studia Piranha Games dostępna jest obecnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.