Nowa część Assassin’s Creed zabierze nas w daleką przyszłość?

Rozmowa jednak nie odnosi się do Assassin’s Creed Red, który jest następny w kolejce do pojawienia się na rynku, ale do Assassin’s Creed Hexe. Materiał filmowy został opisany kryptonimem „Neo”, a właśnie pod taką nazwą kodową powstaje gra. Wygląda więc na to, że AC Hexe jeszcze dalej zapuści się w przyszłość.

Assassin’s Creed Red ma zadebiutować na rynku już w przyszłym roku. Z kolei na debiut Assassin’s Creed Hexe będziemy musieli poczekać do 2025 lub 2026 roku.