Nova Lands przyciąga fanów automatyzacji

Nova Lands to propozycja od niezależnego studia Behemutt. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje dobrze znane fanom indyków HypeTrain Digital. Gra zadebiutowała na rynku 22 czerwca i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, co udowadniają opinie i recenzje wystawione przez graczy .

Boty są samowystarczalnymi maszynami stworzonymi do ciężkiej pracy, są proste w zarządzaniu i tworzą złożone łańcuchy produkcyjne. Konfigurując swoje boty, możesz zdecydować, jak każda wyspa będzie używana i jak zasoby będą przemieszczane w zależności od potrzeb produkcyjnych. W miarę postępów w grze, szybko zorientujesz się, że możesz odblokować wiele wysp. Posiadają one różne biomy, stworzenia, punkty orientacyjne, jaskinie i postacie niezależne, którym możesz pomagać i z którymi możesz rozmawiać – czytamy w opisie gry na Steam .

Twórcy z pewnością mają powody do zadowolenia, gdyż Nova Lands przypadło do gustu graczom. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 250 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 92%, to pozytywne opinie. Warto zaznaczyć, że produkcja jest dostępna na PC oraz konsolach Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.