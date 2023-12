Nova Hearts – zapowiedź nowej gry twórców Othercide. Pisz, randkuj i walcz!

Nova Hearts to najnowsza propozycja od twórców ze studia Lightbulb Crew. Deweloperów możecie znać za sprawą ciepło przyjętego Othercide, które swoją premierę miało w 2020 roku. Ich najnowszy projekt zadebiutuje na rynku latem przyszłego roku, ale pierwszy rozdział przygody zatytułowany Nova Hearts: The Spark zostanie udostępniony graczom za darmo już 17 stycznia. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem, który znajdziecie poniżej.

W Nova Hearts z pewnością nie zabraknie romansowania

Twórcy z Lightbulb Crew postawili na dość niecodzienną formułę. Nova Hearts jest bowiem symulatorem randkowania z rozbudowanym, strategicznym systemem walk turowych. Główną bohaterką opowieści jest Luce, która wspólnie ze swoją ekipą spróbuje rozwiązać zagadkę tajemniczej siły zamieniającej okolicznych mieszkańców w podręcznikowych superbohaterów i złoczyńców.