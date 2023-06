No Man’s Sky – Singularity Expedition już dostępne

Droga jaką przebyło No Man’s Sky zapisała się na kartach gamingowej historii. Dokonania Hello Games zasługują na pochwałę, chociaż na początku nic nie zapowiadało takiego obrotu spraw. No Man’s Sky zadebiutowało na rynku 2016, a gra ciągle jest regularnie i atrakcyjnie rozwijana. Twórcy właśnie pochwalili się udostępnieniem kolejnej aktualizacji zatytułowanej Man’s Sky – Singularity Expedition.

Man’s Sky – Singularity Expedition – trailer

No Man's Sky otrzymało nowy update, który jest dostępny na wszystkich platformach (w tym na PlayStation VR2), dodający Singularity, czyli dziesiątą już ekspedycję. Gracze rozpoczną swoją przygodę w harmonijnym obozowisku, ukrytym wśród fioletowych gór Ahei XV. Singularity to podróż skoncentrowana na narracji i stanowi drugi rozdział historii wprowadzonej w aktualizacji Interceptor.



Oczywiście, twórcy przewidzieli nagrody dla tych, którzy wyruszą poznawać tę historię. Więcej informacji na temat przedmiotów, które możecie odblokować poznając aktualizację, znajdziecie tutaj.