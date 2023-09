Niezniszczalni 4 zmiażdżeni w pierwszych recenzjach. Najgorzej oceniana część serii

W kinach zadebiutowała już czwarta część Niezniszczalnych, w której Sylvester Stallone i Jason Statham powrócili do swoich słynnych ról. Nie jest to jednak wymarzony powrót, przynajmniej zdaniem krytyków, którzy nie zostawili na filmie suchej nitki. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja zebrała tylko 14% pozytywnych opinii z 49 recenzji. Średnia ocena wyniosła marne 3,7/10. Kiepską formę Niezniszczalnych 4 potwierdza również Metacritic, gdzie średnia nota z 24 recenzji wynosi zaledwie 31/100.

Krytycy są zgodni, że to najgorsza część serii. Recenzenci narzekają na kiepską, wtórną historię, słabo zarysowanego antagonistę, czy sceny akcji, które nie wzbudzają żadnych emocji. Obrywa się przestarzałym efektom specjalnym, jak również obsadzie, w szczególności kiepskiej Megan Fox.

Jeżeli Niezniszczalni 4 są za cokolwiek chwali, to wyłącznie za rolę Jasona Stathama, który wciąż daje z siebie wszystko, a także relacje jego bohatera z postacią graną przez Sylvestra Stallone’a. Niektórzy recenzenci podkreślają, że niezłe role zaliczyli również Tony Jaa i Iko Uwais. Poniżej znajdziecie opinie z wybranych recenzji, a nasz tekst o Niezniszczalnych 4 przeczytacie jeszcze dzisiaj.

Niezniszczalni to daleko od sztuki wysokiej, ale można śmiało powiedzieć, że saga nigdy nie osiągnęła niższego poziomu niż tutaj, co jest miażdżącym rozczarowaniem dla każdego, kto naprawdę miał nadzieję na powrót do obiecanej i wymaganej formy - We Got This Covered.