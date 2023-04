Niewiele brakowało, a Keanu Reeves nie zagrałby w Matrixie. Jaki był powód?

Aktor wspomina, że nabawił się kontuzji na planie filmu Chain Reaction z 1996 roku. Pomimo tego, że otrzymał najróżniejsze znieczulenia, to kontuzja się pogłębiała, aż zaczął tracić czucie, a nawet równowagę.

Więc zgodziłem się na Matrixa i cztery miesiące treningu, ale było to dość bolesne, więc poszedłem do lekarza. Okazało się, że miałem również poważne problemy z kręgosłupem. Ale tak naprawdę nigdy nikomu o tym nie powiedziałem, ponieważ chciałem zrobić ten film. Po operacji kręgosłupa włożyli mi płytkę w szyję. Musiałem trenować do Matrixa w kołnierzu ortopedycznym.