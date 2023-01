Niesamowity wyczyn streamerki. Ponad 56 godzin grania bez przerwy

Streamerka i speedrunnerka o nicku Nukie pochwaliła się swoim osiągnięciem na Twitterze. Materiały z nagraniami z rozgrywki znajdzie na jej kanale na platformie YouTube.

Wczytywanie ramki mediów.

Wszystkie Zeldy 3D ukończone za jednym podejściem

Graczka postawiła sobie za cel ukończenie wszystkich trójwymiarowych gier z serii The Legend of Zelda za jednym podejściem. W trakcie wyzwania nie spała, a na dobrnięcie do upragnionego celu potrzebowała 56 godzin, 11 minut i 9 sekund. Raczej nie ma rywala, jeśli chodzi o tę konkretną kategorię.



Jak mówi sama Nukie, do wzywania przygotowywała się przez 2 lata, a ze swojego osiągnięcia jest niezwykle dumna. Jej wyczyn przypadł również do gustu internautom, którzy w komentarzach wyrazili swoje zdumienie.



Pamiętacie swoją najdłuższa sesję? Macie swój personalny rekord, jeśli chodzi o czas spędzony z grami?

Wczytywanie ramki mediów.