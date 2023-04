Niepozorne Terra Nil świetne radzi sobie na Steam. Twórcy chwalą się wynikami

Jeśli interesujecie się grami niezależnymi, to z pewnością Waszej uwadze nie umknęło Terra Nil, które zadebiutowało na PC i urządzeniach mobilnych 28 marca. Jest to propozycja od studia Free Lives, a pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje cenione Devolver Digital. Wszystko wskazuje na to, że twórcy mają powody do świętowania, a na specjalnie przygotowanym trailerze chwalą się najlepszymi ocenami.

Terra Nil zachwyca klimatem

Wyłącznie na Steam Terra Nil doczekało się już ponad 1,6 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 84%, to pozytywne opinie. Gracze chwalą pomysł na rozgrywkę oraz dopracowaną oprawę audiowizualną budującą klimat, przy którym łatwo się zrelaksować. Wiele osób narzeka jednak na zbyt wygórowaną cenę.