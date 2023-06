Nicolas Cage w Death Stranding 2? Aktor odwiedził siedzibę Kojima Productions

O wizycie Nicolasa Cage’a w siedzibie Kojima Productions poinformował sam Hideo Kojima. Japoński deweloper opublikował bowiem na swoim profilu na portalu społecznościowym Twitter dwa zdjęcia ze wspomnianym aktorem. Część fanów uważa, że Cage wystąpi w Death Stranding 2. Są to jednak jedynie spekulacje i niewykluczone, że spotkanie aktora z Kojimą było jedynie koleżeńską wizytą.

Na początku bieżącego miesiąca Hideo Kojima poinformował, że osobiście przeprowadził casting do Death Stranding 2 . Nieco wcześniej japoński deweloper opublikował kilka zdjęć zza kulis produkcji kontynuacji Death Stranding . Tymczasem studio Kojima Productions postanowił odwiedzić Nicolas Cage. Wizyta popularnego aktora w siedzibie wspomnianego zespołu wywołała natomiast falę spekulacji.

Warto jednak pamiętać, że Nicolas Cage już 25 lipca 2023 roku trafi do Dead by Daylight i wzbogaci grono grywalnych postaci. Aktor pojawił się nawet na pokazie Summer Game Fest 2023, gdzie promował nadchodzącą aktualizację do wspomnianej produkcji studia Behaviour Interactve z własną osobą w roli głównej.