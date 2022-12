Nicolas Cage chce zagrać w musicalu

Czy świat jest na to gotowy?

Nicolas Cage to niewątpliwie jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie. Jego popularność nie jest jednak związana wyłącznie z doskonałą grą aktorską. Artysta miał w swojej karierze lepsze i gorsze momenty. Za niektóre role był bardzo krytykowany, za inne niesamowicie chwalony, a widzowie nigdy nie wiedzą, jakiego Nicolasa Cage’a spodziewać się w kolejnym filmie. Wydaje się jednak, że w ostatnich latach aktor zyskał w oczach widzów. Jedno jest pewne, tę twarz jest w stanie rozpoznać każdy.

Śpiewający i tańczący Nicolas Cage

W wywiadzie udzielonym magazynowi Empire aktor zdradził, że w jego portfolio ciągle brakuje jednej roli. Przyznał, że nigdy nie miał okazji zagrać w musicalu, a angaż w takiej produkcji jest jednym z jego marzeń. Cage nie postrzega siebie jako rewelacyjnego piosenkarza, ale mógłby spróbować swoich sił w tym gatunku.



Aktor zdradził również, że jeśli mógłby wybrać dla siebie taką rolę, to najchętniej wcieliłby się w postać Poncjusza Piłata z musicalu Jesus Christ Superstar. Macie jakieś wątpliwości, co do tego, że Nicolas Cage stanąłby na wysokości zadania?