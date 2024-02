Gracze pobrali już 10 miliardów modyfikacji z Nexus Mods. Najpopularniejsze gry

Przedstawiciele najpopularniejszej platformy z modyfikacjami o nazwie Nexus Mods podzielili się imponującym osiągnięciem. Okazuje się bowiem, że użytkownicy serwisu pobrali już ponad 10 miliardów plików – zajęło im to prawie dwadzieścia lat. To jednak nie koniec statystyk; więcej ciekawych informacji znajdziecie oczywiście poniżej.

Gracze pobrali ponad 10 miliardów plików z Nexus Mods

W oficjalnej wiadomości opublikowanej na łamach serwisu czytamy, że do tej pory na Nexus Mods społeczność wgrała ponad 539 tysięcy plików z modyfikacjami i są to modyfikacje do łącznie 2683 gier. W sumie platforma posiada aż 47 milionów zarejestrowanych użytkowników – i aż 128 tysięcy z nich to twórcy modyfikacji! Co więcej, każdego dnia z osobna użytkownicy pobierają z platformy ponad 10 milionów plików. Ta liczba cały czas oczywiście rośnie, co nie jest chyba niczym zaskakującym.

Dodatkowo opublikowano także ranking najpopularniejszych gier w serwisie Nexus Mods: