New Cycle – poznaj grę, w której zbudujesz cywilizację na nowo

New Cycle to propozycja od deweloperów z Core Engage. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje Daedalic Entertainment. Jeśli lubicie strategie i city-buildery, to czym prędzej powinniście zainteresować się tą produkcją. Twórcy właśnie podzielili się datą premiery swojej gry, a z tej okazji przygotowali specjalny, trwający ponad 7 minut trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

New Cycle to intrygująca propozycja na początek 2024 roku

Warto podkreślić, że New Cycle w pierwszej kolejności będzie dostępne w ramach wczesnego dostępu. Gra zadebiutuje w tej formie na Steam już 18 stycznia. Produkcja od Core Engage to strategia, w której zadaniem gracza będzie zbudowanie nowej cywilizacji z chaosu powstałego po rozbłysku słonecznym. Nie jawi się to jednak jako łatwe zadanie, a celem zabawy będzie zjednoczenie ludzkości, przywrócenie jej sensu życia oraz zapewnienie wszystkiego, co niezbędne do przetrwania.