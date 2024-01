New Cycle – obszerna prezentacja gry, w której zbudujesz cywilizację na nowo

New Cycle to debiutancki projekt od twórców ze studia Core Engage. Pieczę wydawniczą nad produkcją sprawuje cenione Daedalic Entertainment. Tytuł przede wszystkim powinien zaintrygować miłośników strategii i city-builderów. Jeśli chcecie przekonać się, na czym polega rozgrywka w New Cycle, zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wideo. Obszerna, trwająca ponad 12 minut prezentacja zdradza mnóstwo szczegółów na temat gry.

New Cycle już wkrótce we wczesnym dostępie

Premiera New Cycle zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że gra zadebiutuje na Steam już 18 stycznia. Warto jednak podkreślić, że w pierwszej kolejności produkcja będzie dostępna w ramach wczesnego dostępu. Według wstępnych zapewnień twórców, prace w Early Access mają potrwać od 12 do 24 miesięcy.