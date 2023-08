New Arc Line zapowiedziane. Nadchodzi izometryczne RPG dla fanów steampunka

Dobre wieści dla wszystkich miłośników gier fabularnych. Wczoraj doczekaliśmy się zapowiedzi New Arc Line – turowego RPG, które zabierze graczy do świata zdominowanego przez magię oraz technologię. Produkcja ukraińskiego studia Dreamate otrzymała również pierwszy zwiastun. Materiał zapowiada, że wszyscy fani steampunka powinni uważnie śledzić informacje na temat wspomnianej produkcji.

New Arc Line to nowe izometryczne RPG, w którym steampunk łączy się z magią

Zgodnie z przekazanymi informacjami świat przedstawiony w New Arc Line przechodzi technologiczną rewolucję. Jak podkreślają sami twórcy, jest to okres „przełomowych zmian”, a także konfliktów pomiędzy „starymi sposobami”, a „zupełnie nowym systemem”. Przygoda rozpocznie się w tytułowej metropolii New Arc, do której przybywają miliony imigrantów, magów i technologów różnych ras w poszukiwaniu „lepszego życia”.