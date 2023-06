Netflix wprowadził nowe statystyki oglądalności. Stranger Things nie jest już liderem rankingu

Nie jest to jedyna zmiana, gdyż Netflix wydłużył również okno pomiaru z 28 dni do aż 91 dni, dzięki czemu doszło do zmian na listach dziesięciu najpopularniejszych filmów i seriali w historii platformy. Jedną z nich jest zajęcie pozycji lidera anglojęzycznych seriali przez Wednesday, która co prawda ma mniejszą liczbą godzin od Stranger Things 4 (1,718 mld godzin do 1,838 mld godzin), ale serial z Jenną Ortegą uzyskał więcej wyświetleń (252,1 mln do 140,7 mln) ze względu na o wiele krótszy czas trwania (6:49 godzin do 13:04 godzin). Nowe rankingi top 10 znajdziecie poniżej.

