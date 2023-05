Netflix wkrótce straci aż 25 filmów z biblioteki. Uznane produkcje znikną w połowie maja

Jeszcze w tym tygodniu subskrybenci Netflixa stracą dostęp do kilkunastu filmów, które zostaną usunięte z biblioteki platformy. To ostatnia okazja, aby nadrobić takie tytuły, jak 2012, Maska Zorro, czy Spadaj, tato. Z kolei tylko do najbliższego poniedziałku będziecie mogli obejrzeć: 47 roninów, Ciemniejsza strona Greya, Gladiator, Szefowa oraz Wanted – Ścigani. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Netflix – filmy usuwane z biblioteki w połowie maja 2023