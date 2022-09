Netflix usuwa kolejne filmy ze swojej biblioteki. Co zniknie w październiku?

Dopiero co poznaliśmy oficjalną listę premier na październik, a Netflix już podzielił się kolejną listą, tym razem tytułów oznaczonych do usunięcia. W październiku z biblioteki serwisu zostanie usuniętych co najmniej 29 produkcji, w tym horror To, trzy części serii Mission: Impossible, Podziemny krąg, Niesamowity Spider-Man, dwie odsłony Mad Maxa, a także sześć sezonów Arrow, komedia Poznaj moich Spartan oraz dwie części serii Zmierzch. Wszystkie kasowane tytuły znajdziecie poniżej.

Lista usuwanych filmów i seriali z Netflixa – październik 2022