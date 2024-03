Netflix przygotował nowy hit? Pierwszy zwiastun aktorskiej wersji słynnego anime

Wielu fanów anime z pewnością zna serial Parasyte z 2014 roku, który powstał na bazie mangi Hitoshiego Iwaaki. W przyszłym miesiącu doczekamy się nowej wersji tej historii, której akcja rozgrywać się będzie w Korei Południowej. Za nowy serial odpowiada Netflix, który właśnie podzielił się pierwszym zwiastunem Parasyte: The Grey. Produkcja zapowiada się świetnie i wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z kolejnym hitem platformy.