Netflix po cichu usuwa najtańszy abonament bez reklam w pierwszym kraju

W niektórych krajach Netflix posiada aż cztery różne plany subskrypcyjne, w tym jeden zawierający reklamy. Wkrótce to się jednak może zmienić i platforma zaoferuje swoim klientom dostęp wyłącznie do trzech abonamentów. Do takiego ruchu doszło w Kanadzie, gdzie Netflix bez żadnych zapowiedzi usunął podstawowy plan bez reklam kosztujący 9,99 dolarów dla nowych i powracających użytkowników.