Netflix otworzy tymczasową restaurację. Jedzenie przygotują gwiazdy kulinarnych programów

Jeżeli mieszkacie w Los Angeles i macie wolny 30 czerwca, to możecie udać się do restauracji otworzonej przez Netflixa. Nie oznacza to, że firma zmienia swoją branżę i zajmie się teraz gastronomią. Tymczasowy lokal ma na celu promowanie kulinarnych programów Netflixa. Dlatego dania przygotowywane będą przez gwiazdy Chef’s Table, Is It Cake? Oraz Iron Chef: Poszukiwanie żelaznej legendy.

Netflix Bites – platforma otworzyła własną restaurację tymczasową

W Netflix Bites swoje dania będą serwować: Curtis Stone (Iron Chef: Quest for an Iron Legend), Dominique Crenn (Chef's Table, Iron Chef: Quest for an Iron Legend), Rodney Scott (Chef's Table: BBQ ), Ming Tsai (Iron Chef: Poszukiwanie żelaznej legendy), Ann Kim (Stół szefa kuchni: Pizza), Nadiya Hussain (Nadiya Bakes), Jacques Torres (Nailed It!) i Andrew Zimmern (Iron Chef: Poszukiwanie żelaznej legendy).