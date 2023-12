Netflix ma niespodziewany hit. To największa filmowa premiera 2023 roku

Poprzedni najwyższy wynik należał do Tyler Rake 2 z 88,4 mln godzin. Zostaw świat za sobą okazało się również lepsze od takich hitów, jak Matka (83,7 mln godzin), Misja Stone (69,6 mln godzin), Zabójcze wesele (64,4 mln godzin), Leo (61,7 mln godzin) oraz Zabójca (55,7 mln godzin).

Na przestrzeni całego mijającego roku Netflix miał wiele hitów, których oglądalność była rekordowo wysoka. Nikt jednak nie przypuszczał, że mało rozreklamowany thriller Sama Esmaila, twórcy Mr. Robot i Homecoming stanie się największą tegoroczną filmową premierą. Zostaw świat za sobą zadebiutował na Netflixie w piątek 8 grudnia i w ciągu zaledwie trzech dni film odtworzono 41,7 mln razy, co przełożyło się na 98,7 mln godzin. To absolutny tegoroczny rekord obejrzanych liczby godzin dla filmów Netflixa.

Historia opowiada o Amandzie i jej mężu Clayu, którzy wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi – Archiem i Rose. Ich wakacje zostają wywrócone do góry nogami, gdy nocą pod ich drzwiami pojawia się dwójka nieznajomych osób – G.H. i jego córka Ruth, którzy chcą schronić się po tajemniczym cyberataku, jednocześnie twierdząc, że dom należy do nich. Obie rodziny muszą stawić czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.