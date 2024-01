Netflix Games rozważa wprowadzenie reklam i mikrotransakcji

Ponad dwa lata po oficjalnej zapowiedzi i uruchomieniu wbudowanej platformy do gier w regularnej wersji usługi subskrypcyjnej, Netflix wreszcie zaczął zastanawiać się, jak mógłby zacząć zarabiać na grach wideo. A przynajmniej to właśnie sugeruje raport The Wall Street Journal (podajemy za serwisem IGN). Sęk w tym, iż w raporcie pojawiła się wzmianka o tym, iż wewnętrzne rozmowy w Netfliksie miały objąć szereg różnych sugestii, jak zarobić na Netflix Games.

Netflix Games z reklamami i mikrotransakcjami? Nie jest to niemożliwe

Dlaczego miałoby to komuś się nie spodobać? Otóż dlatego, że wśród tych sugestii pojawiło się m.in. dodanie zakupów w aplikacji, pobieranie premii za niektóre gry czy też integrację gier z reklamami w ramach nowego planu Netflix (również z reklamami). Gdyby Netflix postanowił wdrążyć któreś z tych rozwiązań, byłaby to naprawdę znacząca zmiana dla Netflix Games. Do tej pory korporacja oferowała swoją bibliotekę gier wszystkim subskrybentom – bez żadnych reklam czy dodatkowych opłat.

Do końca 2023 roku Netflix poinformował, że ma już 86 gier dostępnych w usłudze, a także 90 kolejnych w przygotowaniu. W ubiegłym roku Netflix wprowadził również do usługi gry innych firm, takie jak trylogia Grand Theft Auto, a także gry opracowane wewnętrznie, jak np. Oxenfree 2. Nic jednak nie pomogło na tyle, aby Netflix przestał mieć trudności z nakłonieniem większej ilości subskrybentów do korzystania z Netflix Games. W październiku 2022 roku, rok po uruchomieniu usługi, mniej niż 1% subskrybentów korzystało z tej możliwości. Pozostaje więc czekać na rozwój całej tej sytuacji.