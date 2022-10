NEO: The World Ends with You debiutuje na Steam. Rarytas dla fanów japońszczyzny

NEO: The World Ends with You miało premierę w 2021 roku. Gra pojawiła się wtedy na PlayStation 4, Nintendo Switch i PC, ale wyłącznie w sklepie Epic Games Store. Teraz grono odbiorców powiększyło się o użytkowników blaszaków, którzy uważają Steam za jedyną słuszną opcję i nie wybiorą się na zakupy nigdzie indziej. Z doświadczenia wiem, że takich osób nie brakuje. Z okazji debiutu w nowym sklepie twórcy przygotowali specjalny trailer. Wideo znajdziecie poniżej.

NEO: The World Ends with You już dostępne na Steam

Warto zaznaczyć, że obecnie możecie nabyć NEO: The World Ends with You z 25% zniżką, a promocja potrwa do 25 października. Jest to z pewnością ciekawa propozycja dla fanów japońszczyzny, którzy uwielbiają ten charakterystyczny klimat. Dodam tylko, że gra spotkała się z naprawdę ciepłym przyjęciem. Średnia ocen recenzentów na portalu metacritic.com wynosi 80/100, a użytkownicy ocenili grę na 8.3/10.



NEO: The World Ends with You opowiada historię chłopaka o imieniu Rindo zmuszonego do wzięcia udziału w brutalnych zawodach "Reapers' Game". Gameplay stawia na dynamiczną akcję, w której pierwsze skrzypce odgrywa walka. Twórcom nie brakowało abstrakcyjnych pomysłów, o czym z pewnością przekonamy się w trakcie przygody.