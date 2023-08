Neo Berlin 2087 na nowym trailerze

Neo Berlin 2087 to propozycja od studia Elysium Game Studio. Deweloperzy podzielili się kolejnym materiałem z tej dobrze zapowiadającej się strzelanki. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Pełne akcji wideo z Neo Berlin 2087

Jak łatwo się domyślić, za sprawą fabuły przeniesiemy się do futurystycznej, dystopijnej wersji Berlina. Twórcy zapowiadają również, że pierwsze skrzypce w Neo Berlin 2087 będzie odgrywać fabuła, co z pewnością przyciągnie fanów gatunku RPG.



Podczas przygody gracze wcielą się w postać Nolana – genialnego detektywa z pełną problemów przeszłością. Podejmie się on niezwykle niebezpiecznego zadania, polegającego na odnalezieniu i ochronie córki szefa policji, która może być kluczem do rozwiązania zagadki śmierci jej ojca. Szybko okaże się jednak, że sprawa jest dużo bardziej zawiła, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.



Nie poznaliśmy jeszcze daty premiery Neo Berlin 2087, ale według wstępnych zapowiedzi produkcja powinna zadebiutować na rynku w przyszłym roku. Warto wspomnieć, że gra powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.