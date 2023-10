Need for Speed: Underground 2 Remake może otrzymać rozgrywkę za dnia. Nowy gameplay

Pojawił się nowy fragment rozgrywki z fanowskiego remake’u Need for Speed: Underground 2.

Na kanale 2Unreal5Underground pojawił się nowy film prezentujący rozgrywkę z Need for Speed: Underground 2 Remake. Fanowski projekt wciąż jest rozwijany i właśnie doczekał się wielu ulepszeń, w tym tekstury samochodów zainspirowanych GTA V, czy nowe oświetlenie oraz cykl dnia i nocy.

Need for Speed: Underground 2 Remake z cyklem dnia i nocy

Twórca remake’u poinformował, że zrobił do gry kilka nowych tekstur, które inspirowane są GTA V. Modder przyznał także, że jego wersji Need for Speed: Underground 2 może pojawić się pełny cykl dnia i nocy, więc po mieście Bay View nie będziemy musieli ścigać się tylko po zmroku.