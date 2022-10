Need for Speed Unbound niczym roguelite? Ciekawa mechanika w grze

Budowanie tak zwanego poziomu obławy podczas grania umożliwi odblokowanie coraz bardziej dochodowych wyzwań, aczkolwiek sprawi jednocześnie, że pościgi policyjne będą coraz bardziej natarczywe. Jeżeli ostatecznie zostaniemy złapani, stracimy wówczas wszystkie pieniądze – i choć powrót do kryjówki pozwoli zachować zarobek, tak sprawi, iż poziom obławy zostanie wyzerowany. Oprócz tego czas w świecie gry zostanie przewinięty do przodu o pół doby (dzień zmieni się w noc lub odwrotnie).

Momentem kulminacyjnym będzie wyścig Grand:

Aby dostać się do Granda, musisz wygrać trwające trzy tygodnie kwalifikacje. Od niedzieli do piątku możesz deponować gotówkę, a zwieńczeniem każdego tygodnia jest duży trzyetapowy wyścig kwalifikacyjny odbywający się w sobotę. Aby wziąć w nim udział, musisz zapłacić spore wpisowe i mieć w swojej kolekcji auto, które nadąży za samochodami rywali. Wyścigi kwalifikacyjne mają charakter eliminacji, co oznacza, że jeśli nie zajmiesz wysokiej pozycji – wypadasz z gry. Jeśli chcesz się zakwalifikować do następnego tygodnia, musisz wygrać ostatni wyścig kwalifikacyjny.

Zwycięstwo w kwalifikacjach to nic łatwego. Trzeba mieć nerwy ze stali, aby szaleć po ulicach Lakeshore. Wygraj, a otrzymasz gotówkę i unikatowy legendarny samochód – superszybką furę z wyjątkowym nadwoziem i niestandardowym winylem. Powtórz ten wyczyn jeszcze dwa razy, a dostaniesz się do Granda.

Grand to takie kwalifikacje na sterydach – z małą różnicą. Musisz zapłacić niemałe wpisowe i mieć cztery samochody różnej klasy osiągów, aby wziąć udział w serii czterech różnych wyścigów. Gdy wygrasz Granda, otrzymasz kupę szmalu (okrągły milion dolarów!).