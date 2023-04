Need for Speed Mobile na nowym gameplayu. Wyciekł prawie 20-minutowy film z rozgrywki

Electronic Arts wraz z Tencent Games pracują nad kolejną częścią serii Need for Speed. Tym razem nie będzie to jednak pełnoprawna duża odsłona cyklu, ale produkcja przeznaczona na platformy mobilne. Pierwszy gameplay z Need for Speed Mobile mogliśmy zobaczyć jeszcze w maju ubiegłego roku. Na kolejną prezentację rozgrywki musieliśmy czekać prawie rok, ale przed kilkoma dniami do sieci trafił 18-minutowy film pokazujący mobilną odsłonę Need for Speed w akcji.

Need for Speed Mobile – wyciekł nowy gameplay

Tytuł wciąż oficjalnie nie został ujawniony przez EA, ale na poniższym wideo możemy zobaczyć, ze produkcja będzie pełnymi garściami czerpać z najnowszej odsłony serii, czyli Need for Speed Unbound. Nie zabraknie więc wyścigów po ulicach miast, a także nieco bardziej szalonych torów, które uwzględniają najróżniejsze rampy i wyskocznie.