Następna darmowa gra PC na Steam. Trzeba się pośpieszyć z odebraniem prezentu

Jeżeli stęskniliście się za darmowymi prezentami na komputery osobiste, to mamy dla Was nową ofertę. Sklep Fanatical udostępnił na swojej stronie kolejny prezent całkowicie za darmo. W najbliższych dniach możecie odebrać Wanba Warriors, czyli grę autorstwa Wanba Studio wydaną w 2020 roku. Produkcja jest zabawną wieloosobową bijatyką 2D utrzymaną w mrocznej stylistyce i chińskich klimatach.

Wanba Warriors to wyjątkowa, abstrakcyjna gra w stylu 1v1 osadzona w starożytnym świecie z nadprzyrodzonymi mocami i nietypową bronią. Niezwykli Wojownicy Wanba z całego świata zebrali się, by zaprezentować swoje umiejętności w epickich bitwach. Wybieraj spośród różnorodnych postaci, aby stawić czoła przyjaciołom lub przeciwnikom sterowanym przez sztuczną inteligencję, opanowując taktykę w tym cudownie dziwnym świecie. Walki są szybkie i satysfakcjonujące, dostarczając radości za każdym ciosem i minimalnej frustracji po każdej porażce.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Wanba Warriors, za darmo, to klucz gry do wykorzystania na Steam odbierzecie z tej strony. Aby zdobyć prezent, należy posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na subskrybowanie newslettera. Oferta trwa do następnej środy, czyli 20 marca lub do wyczerpania zapasów.