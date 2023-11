Następna darmowa gra PC na Steam. Odbierz nowy prezent, zanim oferta dobiegnie końca

Sklep Fanatical w ramach Black Friday 2023 wystartował z kolejną ofertą kolejnej darmowej gry. Tym razem w ramach promocji możecie odebrać za darmo The Ramp, czyli zręcznościową grę sportową dla fanów deskorolki. Produkcja zadebiutowała na rynku w 2021 roku. Za wyprodukowanie gry odpowiada jeden programista, Paul Schnepf.

Ramp oddaje niezrównane uczucie prawdziwej jazdy na deskorolce w pionie i to w zasadzie wszystko co gra ma do zaoferowania. Jest wiele rzeczy, których ta produkcja nie oferuje. Ale zapewni Ci 15 minut prawdziwego flow, które sprawi, że nudny dzień stanie się wspaniałym czasem, w cenie średniej wielkości cynamonowo-pistacjowej latte na wynos.

Kolejna darmowa gra PC do zdobycia na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani tą grą, to klucz The Ramp do wykorzystania na Steam odbierzecie na tej stronie. Trzeba posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na subskrybowanie newslettera. Oferta trwa tylko następnego czwartku, czyli 30 listopada lub do wyczerpania zapasów kluczy.