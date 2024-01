Następna darmowa gra PC na GOG. Zdobądź prezent, zanim oferta wygaśnie

W przeddzień kolejnej darmówki od Epic Games Store, w sklepie GOG.com pojawiła się nowa oferta na darmową grę do zgarnięcia dla posiadaczy komputerów osobistych. W prezencie można zdobyć dobrze oceniony przez graczy horror z 2019 roku. Mowa o The Beast Inside, czyli grze studia Illusion Ray, który może pochwalić się 83% pozytywnych opinii na Steamie. Teraz ten tytuł jest teraz dostępny całkowicie za darmo, ale trzeba się pośpieszyć, gdyż oferta wygaśnie za kilka dni.

Boston, 1979, Adam, kryptoanalityk CIA, opuszcza miasto i wraz z żoną Emmą przenosi się na wieś - Blackstone. Jego zwierzchnicy obawiają się, że nie będą mogli go tam zabezpieczyć, ale Adam uważa, że potrzebuje spokojnego miejsca w lesie, aby kontynuować prace nad złamaniem kodu wojskowego. Jego działania są kluczowe, jeśli złamie sowiecki szyfr, może zmienić bieg Zimnej Wojny. Jednak Blackstone to zupełne przeciwieństwo spokojnego miejsca, którego się spodziewali...

Kolejna darmowa gra PC na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym The Beast Inside, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 3 lutego.