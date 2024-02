Najnowszy zwiastun Silent Hill 2 „nie oddaje ducha gry”. Szef Bloober Team krytykuje trailer

Podczas ostatniego State of Play mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszym zwiastunem Silent Hill 2. Mając jednak na uwadze komentarze, które ukazały się pod udostępnionym na YouTube materiałem, gracze nie odebrali materiału w najcieplejszy sposób. Jak się okazuje, Piotr Babieno, szef Bloober Team, wykazał zrozumienie wobec krytyki ze strony fanów.

Za stronę marketingową odpowiada w całości nasz partner [Konami - przyp. red.] (...) Natomiast, z pewnością ten trailer nie oddaje ducha gry. To nie jest duch ani tego co było kiedyś, ani tego co my tworzymy w tej chwili. Staramy się w pełni oddać tę romantyczną wizję o grze, która debiutowała 22 lata temu. Wydaje nam się, że kiedy gracze zobaczą prawdziwy gameplay, prawdziwą grę - ocenią to w zupełnie inny sposób. – komentuje Piotr Babieno.