Najbardziej dochodowe marki Disneya. Gwiezdne Wojny poza podium

W swoim najnowszym raporcie Disney zaprezentował listę najbardziej dochodowych marek, które ma w swoim posiadaniu. Okazuje się, że to wcale nie Avengers, ani tym bardziej Gwiezdne Wojny, wiodą prym wśród franczyz, które przynoszą wytwórni największe finansowe korzyści. Przedstawiona przez korporację lista wyjaśnia, dlaczego studio stawia na sprawdzone marki i zapowiada kolejne kontynuacje, zamiast na oryginalne filmy i seriale.

Najbardziej rentowne marki Disneya

Dopiero na czwartym miejscu rankingu najbardziej dochodowych marek należących do Disneya uplasowały się Gwiezdne Wojny. Firma nie ma jednak na co narzekać, gdyż współczynnik rentowności marki wynosi x2.9. Biorąc pod uwagę, że Disney nabył prawa do serii od Lucasfilm za 4 mld dolarów, do tej pory firma zarobiła na Gwiezdnych Wojnach niecałe 12 mld dolarów. Na tę kwotę złożyły się wpływy z filmów, seriali, ale także sprzedaż gadżetów.