Nadciąga remake szalenie popularnego Risk of Rain

Risk of Rain już od bardzo dawna zalega na mojej kupce wstydu. Gra zadebiutowała na rynku w 2013 roku i spokojnie możemy uznać, że zasłużyła na miano niezależnego hitu. Twórcy z Hopoo Games zapowiedzieli, że pracują nad remakiem, który zostanie oddany w ręce graczy już w przyszłym roku. Odświeżona wersja będzie zawierać sporo nowości. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Risk of Rain Returns zaskoczy nas nowościami

Risk of Rain Returns - tak zatytułowano nadciągający remaster, który zmierza na PC i Nintendo Switch. Twórcy obiecują wiele poprawek względem oryginału. Doczekamy się ulepszenia strony wizualnej oraz masy świeżej zawartości w tym zupełnie nowych postaci, przedmiotów, potworów, umiejętności i trybów rozgrywki.



W grze Risk of Rain przenosimy się na tajemniczą planetę z losowo generowanymi lokacjami (od opuszczonego lasu aż po mroźną tundrę), przeciwnikami i bossami. Tytuł umożliwia zabawę w pojedynkę lub we współpracy z maksymalnie trzema graczami za pośrednictwem internetu. Komu uda się przetrwać i wrócić do domu? Kluczem do sukcesu jest nie tylko rozprawienie się z przeciwnikami, ale i odnalezienie przedmiotów niezbędnych do przeżycia.



Risk of Rain Returns może być ciekawą propozycją dla osób, które zakochały się w jeszcze popularniejszym Risk of Rain 2. Sequel okazał się być jeszcze większym hitem. Wyłącznie na Steam gra doczekała się prawie 150 tys. komentarzy, a zdecydowana większość z nich, bo aż 96%, to pozytywne opinie. Więcej na temat tej odsłony dowiecie się z przygotowanej przez nas recenzji.