Nadchodzi wiosenna wyprzedaż w Epic Games Store. Hity ostatnich miesięcy w dużej promocji

Użytkownicy komputerów osobistych będą mogli taniej kupić takie gry, jak Prince of Persia: The Lost Crown, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones, czy Hogwarts Legacy. Zniżki będą sięgać nawet 50% na wymienione wyżej tytuły. Poniżej znajdziecie znane już oferty w ramach wyprzedaży wraz z polskimi cenami.