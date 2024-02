Nadchodzi nowy hack'n'slash. Zobacz pierwszy zwiastun Dragonkin: The Banished

Deweloperzy obiecują także „nowy sposób budowania bohatera”:

Plan Przodków to innowacyjna mechanika, która pozwala podnieść poziom bohatera i uczynić go wojownikiem jedynym w swoim rodzaju. Za każdym razem, gdy zyskujesz więcej mocy, możesz zdecydować, jak połączyć ulepszenia, żeby w jak najskuteczniejszy sposób wypełnić Plan Przodków. Wybieraj spośród dostępnych zdolności i wypróbuj różne kombinacje, aby optymalnie zbudować swoją postać. Na podstawie postępów w rozgrywce i preferencji możesz również zmienić model postaci i przystosować ją do nowych przeciwników. Każdy bohater posiada własny Plan Przodków i szeroki zakres kombinacji. Żadna z postaci nie będzie wyglądać tak samo jak w poprzedniej rozgrywce.