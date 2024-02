Myth of Empires znów debiutuje i przyciąga tysiące graczy

Wielu z Was może pamiętać Myth of Empires z momentu jej debiutu w Early Access w 2021 roku. Produkcja zaliczyła wtedy naprawdę udaną premierę, jednak szybko stała się niesławnym bohaterem konfliktu prawnego, przez co została wycofana ze Steam. Oskarżenia dotyczyły bowiem tego, że tytuł od studia Angela Game powstał rzekomo na bazie kodu źródłowego Ark: Survival Evolved. Batalie sądowe się zakończyły, a gra w końcu zadebiutowała na rynku i znów cieszy się sporą popularnością.

Myth of Empires w wersji 1.0 otrzymało nową zawartość

Myth of Empires w pierwszych dniach od premiery przyciągnęło dziesiątki tysięcy graczy. Według danych zebranych przez SteamDB, w szczytowym momencie w produkcję jednocześnie zagrywało się ponad 29 tys. osób. To naprawdę imponujący wynik. Gorzej prezentują się opinie pozostawione przez graczy. Obecnie Myth of Empires może „pochwalić się” mieszanymi recenzjami, gdyż wyłącznie 50% nich to pozytywne opinie.