My Time at Sandrock przyciąga tysiące graczy. Produkcja zbiera świetne recenzje

My Time at Sandrock to kolejna propozycja od niezależnych twórców z Pathea Games. Studio możecie kojarzyć za sprawą cieszącego się ogromną popularnością My Time at Portia, które pojawiło się na rynku w 2019 roku. Stworzenie kontynuacji było więc racjonalną decyzją, a My Time at Sandrock w pierwszej kolejności zadebiutowało w Early Access, gdzie było dostępne od maja 2022 roku. W końcu przyszedł czas na premierę wersji 1.0, która znów przyciąga masę graczy.

Deweloperzy z Pathea Games znów sprostali oczekiwaniom graczy

My Time at Sandrock zadebiutowało w pełnej wersji 2 listopada. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 13 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 86%, to pozytywne opinie. W komentarzach gracze chwalą angażujący model rozgrywki, w którym łatwo przepaść na dziesiątki godzin. Komplementy lecą również w stronę oprawy audiowizualnej, mechaniki craftingu i systemu interakcji z NPC. Wiele osób zaznacza również, że jeśli przypadła Wam do gustu pierwsza część, z pewnością odnajdziecie się w kontynuacji.