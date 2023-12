Mufasa: Król Lew z pierwszym opisem fabuły. Disney pozytywnie zaskoczy?

Nie będzie to więc tradycyjny prequel jakich wiele.

Po wielkim kasowym sukcesie aktorskiego Króla Lwa Disney ogłosił kolejny film, ale zamiast kontynuacji przygód Simby, mieliśmy otrzymać prequel o ojcu Mufasie i dojściu potężnego lwa do władzy. Chociaż o filmie wciąż wiemy niewiele, to do sieci właśnie trafił pierwszy opis fabuły, który ujawnia pojawienie się ważnej postaci z animowanego filmu Król Lew II: Czas Simby.

Mufasa: Król Lew – opis fabuły

W Mufasie: Król Lew poznamy historię tytułowego bohatera, jednego z największych królów Lwiej Ziemi, opowiedzianą przez Rafikiego. Przyjaciel królewskiej rodziny będzie przedstawiał tę historię nie byle komu, ale samej Kiarze, córce Simby i Nali. Swoje komentarze będą wtrącać Timon i Pumba.

