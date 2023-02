Mroczne Redemption Reapers na finałowym trailerze. Propozycja dla fanów gier RPG

Premiera Redemption Reapers już w przyszłym tygodniu. Z tej okazji twórcy ze studia Adglobe przygotowali specjalny trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

Za Redemption Reapers stoją doświadczeni deweloperzy

Redemption Reapers to gra RPG, za sprawą której przeniesiemy się do mrocznego, stylizowanego na średniowiecze świata. W trakcie zabawy gracz przejmie kontrolę nad grupą najemników znanych jako Ashen Hawk Brigade. Naszym głównym zadaniem będzie postawienie się mrocznym siłom, które próbują podbić cały świat.



Twórcy zapowiadają strategiczne, pełne taktycznej głębi starcia, podczas których gracz będzie musiał odpowiednio dowodzić podkomendnymi. Redemption Reapers powinno w szczególności przypaść do gustu fanom japońszczyzny i gier strategicznych.



Warto zaznaczyć, że nad tytułem nie pracuje grupa żółtodziobów. Ekipa ma w swoich szeregach doświadczonych twórców, a w ich portfolio znajdziemy takie tytuły jak: NieR: Automata, Apex Legends, Dragon Age: Inquisition, Persona 5, Final Fantasy 15, Advance Wars i wiele więcej.



Redemption Reapers zadebiutuje na rynku już 22 lutego, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Nintendo Switch.