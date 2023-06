Moving Out 2 z datą premiery. Nadchodzi szalony sequel symulatora przeprowadzek

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Moving Out 2 zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch dokładnie 15 sierpnia 2023 roku . To jednak nie koniec wartych uwagi informacji. Wydawca zapowiedział bowiem, że podczas najbliższego Steam Next Fest, które odbędzie się w dniach 19-26 czerwca, użytkownicy komputerów osobistych będą mieli okazję zapoznać się z wersją demonstracyjną.

Na koniec przypomnijmy, że pierwsze Moving Out zadebiutowało w 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Lubisz Overcooked i Tools Up!? Polubisz Moving Out – recenzja.