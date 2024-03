Mount & Blade Warband przeżywa drugą młodość. Tytuł przyciąga masę graczy

Choć od premiery Mount & Blade Warband minęło już 14 lat, w tytuł zagrywa się ostatnio masa użytkowników Steama. Samodzielny dodatek, który pozwala przeprowadzić graczom średniowieczne bitwy, ponownie cieszy się dużą popularnością. Jak wskazują ostatnie statystyki, jednocześnie w grze czas spędza nawet kilkanaście tysięcy osób.

Mount & Blade Warband to RPG osadzone w średniowiecznych realiach, które może pochwalić się bardzo dobrymi ocenami na platformie Valve.Tymczasem serwis PCGamesN zwrócił uwagę na wybuch popularności gry, który miał miejsce kilka dni temu.

Zauważalny wzrost zainteresowania tytułem odnotowuje się na początek marca 2024 roku, kiedy to produkcja została bardzo mocno przeceniona na Steamie . Jeszcze do czwartku, 7 marca, użytkownicy platformy Valve mogą bowiem zakupić grę z 90% zniżką, co mogło mieć znaczący wpływ na ponowny wybuch popularności pozycji.