Motomyszy z Marsa powracają!

Pytanie o Motomyszy z Marsa mogłoby pojawić się w naszym teście na starość. Kultowa kreskówka o humanoidalnych myszach w latach 90. przyciągała przez ekrany wszystkie dzieciaki. Mam dla Was dobre wieści. Możliwe, że już wkrótce Motomyszy z Marsa odżyją.

Nowe Motomyszy z Marsa najprawdopodobniej powstaną we współpracy z Netflixem

Jak donosi redakcja comicbook.com, firma The Nacelle Company nabyła prawa do marki i ma wobec niej poważne plany. Przypomnijmy, że jest to ekipa, która miała już okazję współpracować z Netflixem (The Toys That Made Us oraz The Movies That Made Us).



Nacelle planuje wypuścić serię zabawek z Motomyszami. Ekipa pracuje również nad nową wersją serialu animowanego. Miejmy nadzieję, że współczesna wersja będzie wierna oryginałowi, co z pewnością przypadnie do gustu osobom, które w przeszłości śledziły poczynania Modo, Vinniego i Throttle'a.



Nie pozostaje nam nic innego, niż uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej szczegółów odnośnie nowej wersji Motomyszy z Marsa. Chętnie dowiemy się, jak wspominacie tę bajkę, dajcie nam znać w komentarzach.